Яма в Одессе, в которую упал автомобиль — остается пока открытой

Яму, расположенную на пересечении ул.Черняховского и ул.Марш.Говорова, в которую на днях упал автомобиль, не станут закапывать.

Как сообщила А.Позднякова, занимающая место и.о. директора КП «Теплоснабжения г.Одессы», причиной для этого является наличие протечки различных коммуникаций. На выходных там произвели замену 26 м трубопровода теплотрассы, но во время работ обнаружили течь. Поэтому сейчас там будут работать сотрудники «Инфоксводоканала», которые устранят неполадки сети, и в ближайшие дни раскоп закроют.

Напоминаем, что именно в эту яму вечером на выходных упал автомобиль. Позже выяснилось, что мужчина, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения.

По материалам: УСИ

od-news.com

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