В Одесской области в аварии погиб водитель

1 февраля в дневное время на трассе Одесса-Киев в автомобильной аварии погиб водитель.

Автомобиль марки «Жигули» слетел с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения водитель получил серьезные травмы и скончался еще до прибытия на место спасателей.

Автомобиль был сильно деформирован, поэтому спасателям пришлось потрудиться, доставая тело из салона. Само транспортное средство вытаскивали обратно на дорогу при помощи троса.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего ДТП.

По материалам: УСИ

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