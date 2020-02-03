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В Одесской области на складе зерна произошел пожар

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В Одесской области на складе зерна произошел пожар

1 февраля примерно в 20:00 в Одесской области на складе зерна и сельскохозяйственной техники, расположенного в с.Дмитровка, произошел пожар.

Когда пожарные прибыли к одноэтажному строению, огонь уже охватил площадь, равную 300 кв.м. Спасателям понадобилось 4 часа, чтобы полностью ликвидировать огонь. Благодаря их работе был спасен комбайн марки «ДОН-1500» и трактор «МТ3-80».

К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 12 пожарных.

Предстоит провести расследование для установления причин возгорания и размера материального ущерба.

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