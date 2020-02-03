В Одесской области на сельской дороге произошло смертельное ДТП

В вечернее время 2 февраля в селе Куяльник (Подольский район), автомобиль марки Renault сбил двух женщин, которые шли по сельской дороге.

К сожалению, удар был такой силы, что одна из пострадавших сразу же погибла на месте аварии. Вторую женщину госпитализировали.

О случившемся стало известно из сообщения пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Авария случилась после 18 часов. В 18:45 на месте трагедии были врачи скорой помощи, вызвавшие полицию.

Предварительно стало известно о том, что женщины шли по дороге, где их сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

od-news.com

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