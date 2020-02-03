В Одессе женщин приглашают бесплатно пройти медобследование

В Одессе проходит Неделя профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. Акцию проводят с 3 по 7 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями, который отмечают 4 февраля.

О ряде мероприятий, подготовленных департаментом здравоохранения Одесского горсовета и городским Центром здоровья, стало известно из сообщения одесского муниципалитета.

Во всех центрах первичной медико-санитарной помощи, в их подразделениях, в семейных амбулаториях, проведут:

1) профилактический осмотр кожи, дерматоскопию;

2) обследование молочных желез, если необходимо, выдадут направление на маммографию;

3) клиническое обследование щитовидной железы.

В консультативно-диагностических центрах, которые расположены на ул. Маршала Говорова, 26а, ул. Левитана, 62 и ул. Заболотного, 32а, проведут профилактические осмотры, можно будет проконсультироваться у специалистов-онкологов, урологов, эндокринологов, маммологов и дерматологов.

В женских консультациях, в свою очередь, также можно будет обследовать женское здоровье, получить консультации у врачей-гинекологов, выполнить цитологическое обследование и пройти ПАП-тест.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...