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В Одессе женщин приглашают бесплатно пройти медобследование

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В Одессе женщин приглашают бесплатно пройти медобследование
В Одессе проходит Неделя профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. Акцию проводят с 3 по 7 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями, который отмечают 4 февраля.
О ряде мероприятий, подготовленных департаментом здравоохранения Одесского горсовета и городским Центром здоровья, стало известно из сообщения одесского муниципалитета.
Во всех центрах первичной медико-санитарной помощи, в их подразделениях, в семейных амбулаториях, проведут:
1) профилактический осмотр кожи, дерматоскопию;
2) обследование молочных желез, если необходимо, выдадут направление на маммографию;
3) клиническое обследование щитовидной железы.
В консультативно-диагностических центрах, которые расположены на ул. Маршала Говорова, 26а, ул. Левитана, 62 и ул. Заболотного, 32а, проведут профилактические осмотры, можно будет проконсультироваться у специалистов-онкологов, урологов, эндокринологов, маммологов и дерматологов.
В женских консультациях, в свою очередь, также можно будет обследовать женское здоровье, получить консультации у врачей-гинекологов, выполнить цитологическое обследование и пройти ПАП-тест.

 

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