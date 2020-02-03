В Одессе запущен онлайн-сервис, позволяющий проверить пожарную безопасность

В Одессе активисты смогли разработать новый сервис на канале Telegram - Vogneborets. С помощью данного сервиса люди смогут узнать о том, отвечает ли современным требованиям пожарная безопасность в таких общественных местах, как кафе, кинотеатры, а также детские дошкольные и школьные учреждения.

По словам одного из разработчиков, Александра Славского, сервис поможет сделать общественные места безопасными настолько, насколько это возможно в современных условиях.

Кроме того, очень важно научить людей осознавать, насколько безопасным является место, где они находятся.

Объект на предложенном сервисе можно проверить следующим образом: отправить боту свое местоположение и указать место. После этого сервис предложит 15 вопросов, на которые потребуется ответить. Есть возможность оставить комментарии.

На карте объекты отмечаются маркерами разных цветов:

Зеленый - высокая степень безопасности объекта;

Желтый - средняя степень безопасности;

Красный - высокая степень опасности.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...