В Одессе произошло ДТП, в результате которого перевернулся автобус с пассажирами
В Одессе на ул. Мясоедовской в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся микроавтобус, в котором находились пассажиры.
Авария произошла днем 2 февраля на пересечении ул. Мясоедовской и ул. Прохоровской. Там, микроавтобус столкнулся с легковым авто. От случившегося удара микроавтобус перевернулся. Внутри находились люди. Они выбрались через заднюю дверь.
Как оказалось, пострадавших пятеро. В микроавтобусе, перевозившем кардиологического больного, пострадали трое военных, и женщина с ребенком из легкового авто.
Микроавтобус ехал на красный сигнал светофора, без маяков. В это же время с Прохоровской выехал "Хюндай". На месте разбирались следователи.
По материалам: УСИ
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