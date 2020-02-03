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В Одессе почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина

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В Одессе почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина
2 февраля 2020 года исполняется 5 лет с момента трагической смерти рок-исполнителя, телеведущего, и просто талантливого человека - Андрея Кузьменко.
По сложившейся за эти годы традиции, поклонники Кузьмы Скрябина во многих городах Украины собираются для того, чтобы вспомнить любимого музыканта, его творчество.
Вечер памяти в Одессе в этом году состоялся в библиотеке им. Грушевского.
Собравшиеся почтили память о музыканте минутой молчания.
После этого был проведен небольшой концерт, в котором приняла участие группа "Мадам Тюссо", а также выступила солистка группы "Колір" Люся Реллок.
Исполнители спели популярные песни из репертуара группы "Скрябин".
По материалам: 7 канал

 

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