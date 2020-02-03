Одесским школьникам, достигшим успехов в учебе, повысят стипендии
В Одессе одаренным учащимся школ решили повысить размер стипендий, которые вручают от имени городского головы.
Школьники, сумевшие добиться высоких результатов в учебе, будут получать 1000 гривен. Напомним, ранее сумма составляла 500 гривен.
Как подчеркнула глава департамента образования и науки Одесского муниципалитета Елена Буйневич, каждый месяц стипендию мэра получают 20 одаренных детей, которые учатся в одесских школах. Стипендии являются мотивирующим фактором, поэтому 500 гривен, считают в департаменте, не достаточно.
Стипендия способным школьникам установлена с 2015 года.
Школьники, которые получают стипендию мэра Одессы, являются победителями Всеукраинских предметных олимпиад, финальных этапов конкурса защиты ученических работ Малой академии наук, Всеукраинских творческих, интеллектуальных конкурсов, а также соревнований.
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