Одесским школьникам, достигшим успехов в учебе, повысят стипендии

В Одессе одаренным учащимся школ решили повысить размер стипендий, которые вручают от имени городского головы.

Школьники, сумевшие добиться высоких результатов в учебе, будут получать 1000 гривен. Напомним, ранее сумма составляла 500 гривен.

Как подчеркнула глава департамента образования и науки Одесского муниципалитета Елена Буйневич, каждый месяц стипендию мэра получают 20 одаренных детей, которые учатся в одесских школах. Стипендии являются мотивирующим фактором, поэтому 500 гривен, считают в департаменте, не достаточно.

Стипендия способным школьникам установлена с 2015 года.

Школьники, которые получают стипендию мэра Одессы, являются победителями Всеукраинских предметных олимпиад, финальных этапов конкурса защиты ученических работ Малой академии наук, Всеукраинских творческих, интеллектуальных конкурсов, а также соревнований.

od-news.com

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