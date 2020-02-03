Ещё один город в Одесской области ушел на карантин
В Черноморске было принято решение закрыть детские школьные учреждения на карантин.
Данное решение приняли в рамках проведения внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кроме школ, на карантин будут закрыты и детские сады.
Учебные заведения решили закрыть на неделю. Это связано с высоким ростом заболеваемости гриппом, а также ОРВИ.
В Одессе школьники ушли на карантин с 28 января. После этого, решение об уходе на карантин объявили в городах Южный и Измаил в Одесской области.
На время приостановлен учебный процесс в Килийском, Савранском, Лиманском, Ананьевском, Беляевском районах.
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