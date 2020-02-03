Доктор пивоварения профессор Геррит впервые посетил Украину и поделился секретами с уманскими коллегами

По его мнению, украинский пивной рынок имеет большой потенциал для развития

Украинская пивоварня «Уманьпиво» договорилась о сотрудничестве с гуру немецкой пивной индустрии - профессором академии Doemens (Бавария), доктором Герритом Блюмельхубером. В течение пяти дней эксперт проводил на предприятии аудит по энергосбережению. Это был первый приезд доктора Блюмельхубера в Украину. Ни одна украинская пивоварня еще не принимала в своих стенах этого выдающегося европейского эксперта пивного дела.

В портфеле др. Геррита широкий перечень немецких и европейских пивоварен, которые он консультирует по вопросам технического переоснащения и инновационных технологий пивоварения. Также он имеет богатый опыт работы в странах Северной и Южной Америки: за последние 10 лет профессор сотрудничал с более чем 2500 местных пивоварен - от крафтовых и средних до крупных промышленных пивзаводов.

Профессор Блюмельхубер осмотрел все подразделения Уманской пивоварни и провел профессиональную дегустацию, оценил производственный цикл, последовательность процессов и соблюдение всех стандартов производства натурального чистого пива:

- техническое и внешнее состояние оборудования завода;

- использование инновационных разработок;

- последовательность производственных процессов;

- использование качественного натурального сырья;

- отсутствие посторонних примесей для удешевления процесса изготовления пива;

- соблюдение всех необходимых норм гигиены производства;

- профессиональный уровень и степень вовлеченности персонала;

- энергоэффективность и экологичность предприятия.

В рамках аудита были исследованы отдельные рабочие зоны, в том числе с применением тепловизионной камеры и ультразвукового детектора. Профессор дал практические рекомендации по устранению обнаруженных уязвимых мест и оптимизации производственного пространства.

«По качеству и стандартам уманское пиво не уступает продукции немецких пивоваров. Оно несколько отличается по вкусу, поскольку все производители ориентируются на предпочтения своих потребителей, а украинцы любят мягкое пиво, с привкусом солода, в отличие от немцев, которые предпочитают горький привкус хмеля. Но это вопрос рецептуры конкретных сортов. Что касается отбора ингредиентов, технологии варки и сбраживания, по моему мнению, здесь производят настоящее европейское пиво», - поделился впечатлениями др. Геррит.

Профессор также считает, что украинский пивной рынок имеет большой потенциал для развития.

«Наша цель - производить качественное и доступное украинское пиво, не нарушая рецептуру и не экономя на качестве продукта. Мы стремимся сделать наше производство максимально энергоэффективным, экологичным и современным. Экспертное мнение и советы профессора о том, какие именно участки производства требуют инвестиций в техническое переоснащение - являются очень ценными для нас. Мы с доктором Герритом разработали «дорожную карту» дальнейших действий и сотрудничества», - рассказал Игорь Кисиль, СЕО пивоварни «Уманьпиво».

Для профессора Блюмельхубера этот визит в Украину - только первый шаг. Уже сегодня стало ясно, что у предприятия существует значительный потенциал экономии ресурсов, особенно с точки зрения потребления электроэнергии. По результатам аудита «Уманьпиво» также определило приоритеты по проведению технического переоснащения и привлечению инноваций в производственный процесс на ближайшие годы.

Справка о компании:

Пивоварня «Уманьпиво» - украинский локальный производитель пива, сидра и безалкогольных напитков. На сегодняшний день - одна из старейших пивоварен Украины. Основана в 1878 году. Предприятие выпускает чистое натуральное пиво: только вода, слод и хмель, а также линейку сидров, квас и лимонад. Не использует в производстве пива мальтозную патоку и посторонние примеси.

od-news.com

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