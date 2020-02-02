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В Одесской области пес обнаружил боеприпасы в автомобиле

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В Одесской области пес обнаружил боеприпасы в автомобиле

Служебная собака помогла найти пограничникам боеприпасы, спрятанные в прибывшем на теплоходе автомобиле.

В контрольном пункте, который расположен в акватории порта «Южный», пограничниками были найдены боеприпасы в автомобиле, прибывшем из США.

Как рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы, в процессе проведения проверки теплохода пограничный пес среагировал на багажник одного из стоявших автомобилей марки «Форд». После тщательного досмотра транспортного средства в багажнике обнаружили 113 патронов различного калибра. Все боеприпасы были изъяты, а о находке сотрудники пограничной службы сообщили правоохранителям.

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