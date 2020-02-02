В Одессе прошли учения спецназа ВМС

В Одесском порту в акватории Практической гавани провели учения сотрудников спецназначения.

Как сообщили в пресс-службе ВМС, водолазы проходили тренировку на погружение на максимальную глубину. Это необходимо для отработки восприимчивости к перепаду давления, азотной недостаточности, декомпрессии и компрессии.

В процессе учений участники погружались в море на глубину 60 м и на практике отрабатывали оказание первой помощи пострадавшему в барокамере подводнику при давлении 10 гкс на 1 кв.см.

Для учений использовалось водолазное судно «Почаев» и, согласно информации, все обучаемые успешно справились с поставленными задачами.

od-news.com

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