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В Одессе автомобиль упал в траншею ремонтников

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В Одессе автомобиль упал в траншею ремонтников

В Одессе на ул.Черняховского легковой автомобиль на скорости влетел в траншею, выкопанную для ремонта водопровода.

Машина ехала во стороны ул.Академической и водитель, не справившись с управлением транспортного средства, въехал прямо в траншею. К счастью, никто не пострадал, и мужчина сумел выбраться из салона самостоятельно.

Вероятно, мужчина не успел заметить ограждение, и даже снес одну из секций заграждения. Сам трубопровод вроде не пострадал, но это уже будут устанавливать специалисты. Зато автомобиль получил сильные повреждения и восстановлению не подлежит. С места аварии его убирали при помощи эвакуатора.

Водитель заявил, что предупреждающих знаков и освещения траншеи не было. На месте работала полиция, устанавливающая обстоятельства ДТП.

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