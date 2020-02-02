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Телеведущая из Одессы, покорила фанатов своим шикарным голосом

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Телеведущая из Одессы, покорила фанатов своим шикарным голосом
Одесситка Регина Тодоренко, которая ведет ток-шоу, перед съемками решила распеться. Распевка прошла на камеру и поклонники в очередной раз отметили, насколько хороши у Регины вокальные данные.
 
Распевалась ведущая в своей гримерке. Когда проводилась работа с визажистом, неожиданно звезда экрана стала петь. Пока визажист красил Регине глаза, та продолжала напевать. Гример стал даже подбрасывать предметы на столе, в шутливой форме показывая насколько силён голос Регины Тодоренко.
 
В комментарии к оставленной публикации, Регина Тодоренко попросила своих поклонников, если у них слабые нервы, отключить звук в устройствах, и не слышать распевок.
 
По признанию телеведущей, без подобных моментов выпуска стресса, работать невозможно. Поблагодарила поклонников за то терпение, которое они проявляют по отношению к её шуткам.
 
Талант пения Регины Тодоренко её фанаты оценили достаточно высоко. Даже порекомендовали ей отправиться покорять эстрадную или оперную сцену.

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