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На «Новом канале» анонсируют шоу с участием одесситки

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На "Новом канале" анонсируют шоу с участием одесситки

Девушка из Одессы станет героиней шоу "Від пацанки до панянки". Известно, что девушки с трудным характером, непростой судьбой, попадая на данное теле-шоу, имеют возможность стать более женственными, научиться манерам.

Такой шанс появился и у 19-летней Виктории Кошутиной из Одессы. Она с 12-летнего возраста увлекалась наркотиками, но теперь стремится изменить свой образ жизни и манеру поведения.

Работает одесситка веб-моделью, а в свободное время отправляется на вечеринки и тусовки. Викторию знают в каждом заведении города, так как она королева треша и вечеринок. Именно так позиционируют девушку на теле-шоу.

К агрессивной модели поведения Вика привычна с самого детства. Отец до такой степени терроризировал дочь, что у нее были нервные срывы и панические атаки. Сбежать от одиночества и жестокости ей "помогли" наркотики. Из-за неприятностей в семье, девочка даже попыталась покончить жизнь самоубийством. В настоящее время с близкими людьми она не общается.

Виктория опасается за себя, боится сойти с ума или умереть из-за вредных привычек.

С помощью участия в проекте на "Новом канале" Виктория желает поменять манеру своего привычного поведения и изменить стиль жизни.

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