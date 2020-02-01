В зоопарке Одессы пройдет конкурс на звание лучшей пары года
В честь предстоящего Дня Святого Валентина в Одесском зоопарке проведут ежегодный конкурс «Пара года – 2020».
Об этом было объявлено на официальной странице на Фейсбуке, а в альбоме каждый желающий сможет полюбоваться на фотографии пар, которые обитают в зоопарке, и отдать свой голос за понравившуюся парочку. К 14 февраля подсчитают результаты, а в День всех влюбленных объявят победителей и вручат им почетный титул «Пара года – 2020».
Стоит отметить, что в 2019 г. призовое место в звании самой романтичной пары заняли розовые пеликаны, а в 2018 г. на первое место вышли амурские тигры.
По материалам: Первый городской
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