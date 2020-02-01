Анонсы Общество Одесские новости ТОП Новости 

В зоопарке Одессы пройдет конкурс на звание лучшей пары года

seo 0 Comment , , , ,

В зоопарке Одессы пройдет конкурс на звание лучшей пары года

В честь предстоящего Дня Святого Валентина в Одесском зоопарке проведут ежегодный конкурс «Пара года – 2020».

Об этом было объявлено на официальной странице на Фейсбуке, а в альбоме каждый желающий сможет полюбоваться на фотографии пар, которые обитают в зоопарке, и отдать свой голос за понравившуюся парочку. К 14 февраля подсчитают результаты, а в День всех влюбленных объявят победителей и  вручат им почетный титул «Пара года – 2020».

Стоит отметить, что в 2019 г. призовое место в звании самой романтичной пары заняли розовые пеликаны, а в 2018 г. на первое место вышли амурские тигры.

По материалам: Первый городской

В зоопарке Одессы пройдет конкурс на звание лучшей пары года

Это будет интересно:

Default ThumbnailВ Одесском зоопарке появился новый юный питомец В Одесском зоопарке очередное пополнениеВ Одесском зоопарке очередное пополнение В Одессе проводят конкурс короткометражных фильмовВ Одессе проводят конкурс короткометражных фильмов Одесситы наблюдали первое лунное затмение: подробностиОдесситы наблюдали первое лунное затмение 2020 года: подробности В Одессе пройдет конкурс молодых пианистовВ Одессе пройдет конкурс молодых пианистов
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE