В Одессе задержали похитителя алкогольной продукции

Мужчина 30 лет, работавший кладовщиком на предприятии, специализирующемся на продаже алкогольных напитков, регулярно обворовывал работодателя.

После инвентаризации на складе выявили недостачу продукции на сумму около 270 грн. После проведения расследования установили личность похитителя, которым оказался кладовщик предприятия. Мужчина сознался в краже и объяснил, что похищал напитки исключительно для их дальнейшей продажи.

Теперь в отношении похитителя алкоголя начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 191 УК Украины. За это преступление кладовщику грозит тюремное заключение на срок 3-5 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на протяжении 3 лет.

od-news.com

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