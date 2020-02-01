В Одессе волонтеры устанавливают жилища для бездомных уличных животных

В Одессе усилиями волонтеров из благотворительной организации Help Odessa, по заказу одесситов производят изготовление домиков для уличных котов и кошек.

Так, домик от Help Odessa был установлен на Трассе Здоровья недалеко от ресторана "Глечик".

Волонтерами было принято решение установить домик для котов, когда они заметили, как горожане кормят животных на Трассе здоровья.

Также, такие домики будут установлены на ул. Посмитного, 2 и на Фонтанской дороге, 69а.

Адреса были выбраны по просьбе одесситов. Представителей кошачьих одесситы собираются кормить самостоятельно, волонтеры этим заниматься не будут.

Как рассказал о проекте его куратор Роман Бочкарев, если одесситы пожелают, чтобы у них во дворе появился такой домик, достаточно лишь написать в группу письмо и домик будет доставлен по адресу. "Главное, чтобы люди были не против котов. Мы можем установить такие же в разных районах города, хоть 100 штук. Но нужно, чтобы человек его обслуживал и кормил котов", - подчеркнул Роман.

Домик выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. Она покрыта экологически чистыми краской и лаком. Внешний вид домика оформлен художником-волонтером из проекта Help Odessa.

Стоимость домика - 1200 гривен, но эти расходы несут сами волонтеры.

По материалам: УСИ

od-news.com

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