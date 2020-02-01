В Одессе разоблачили бордель: подробности
В качестве борделя использовалась обустроенная арендованная квартира, которая находится в Приморском районе.
Согласно результатам расследования, организаторы установили в помещении все, что было необходимо, чтобы оказывать интимные услуги, подыскали «девочек», а также клиентов для них.
Работниц этого «заведения» набирали среди женщин, которые испытывали финансовые трудности. Во время обыска борделя правоохранители задержали четырех жриц любви возрастом 19-24 года.
В отношении нарушителей было начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 303 УК Украины.
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