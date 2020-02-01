В Одессе хотят помочь молодому юноше с опасным заболеванием

В Одессе волонтеры из благотворительного фонда "Корпорация монстров", объявили о сборе помощи для молодого человека, у которого диагностирован рассеянный склероз.

Анатолий оказался в очень сложных жизненных обстоятельствах. В 23 года врачи диагностировали у него рассеянный склероз.

О сборе необходимой для юноши помощи, рассказала Екатерина Ножевникова, руководитель "Корпорации Монстров".

С её слов, Анатолий в результате болезни, остался без средств к существованию. Необходимые лекарства покупать он не может. Известно, что при таком заболевании, как рассеянный склероз, иммунная система уничтожает защитную оболочку, оберегающую нервы.

По этой причине, происходит разрушение взаимосвязи между мозгом и другими частями тела. Отмечается упадок сил, резко снижается двигательная активность, снижается рефлекторная деятельность, отмечается невнятная и нечленораздельная речь, ломота и боль во всем теле, нарушается работа мочеполовой системы, падает зрение, нарушается кровообращение и нарушается координация.

Анатолий совсем один и больше ему помочь некому. Работал до последнего, даже с тяжелыми симптомами. Он сам покупал лекарства. "Но месяц назад закрыли "Лотомаркет", в котором он работал и все... 15 тысяч гривен цена жизни в месяц. Сейчас идет акция, по которой можно купить две упаковки за эту цену. Договорились, что попробуем собрать на 4 упаковки. Даем ему возможность найти работу за это время. В дальнейшем будем помогать раз в несколько месяцев".

Сейчас требуется собрать 30 тысяч гривен на покупку 4-х пакетов лекарств.

Одесситы могут помочь волонтерам, переведя средства на счет благотворительного фонда.

Карта Приватбанка, привязанная к счету 5169 3305 1608 8389

Либо по следующим реквизитам:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293 ,

IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 328704

С пометкой «для Мамулат Анатолия».

По материалам: Facebook/Екатерина Ножевникова

od-news.com

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