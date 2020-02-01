В городской больнице Одессы обокрали пациентку

В Одессе неизвестный гастролер проник в палату к больной пациентке и обворовал её. Он украл у пациентки телефон.

О случившемся сообщили близкие потерпевшей стороны.

Об этом стало известно из сообщения, оставленного в паблике на Facebook "Черный список Одесса".

"ЧП произошло в нашей семье. Мало того, что мама лежит в больнице, в отделении терапии ГКБ 10 на Малиновского, что уже малоприятно, так еще украли мобильный телефон, прямо с палаты, в то время, когда она уходила в туалет. Самое интересное, что палата полна пациентов, но никто ничего не видел. Мы конечно, вызвали полицию, написали заявление. Просто хочу предостеречь других людей: ценные вещи нужно даже в туалет носить с собой. Фото подозреваемого прилагаю. Фото было у полиции, но мы опознали этого парня. Видели его в этом отделении. Вдруг кто узнает, сообщите в полицию о его местоположении и будьте бдительны", - призвали родные женщины, у которой украли гаджет.

Автор публикации пожелал остаться анонимом.

Источник: Черный список Одессы

od-news.com

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