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Смертельное ДТП под Одессой: подробности

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Смертельное ДТП под Одессой: подробности

В ночь на 31 января на Объездной дороге произошла автомобильная авария, в которой погиб человек.

Согласно полученной информации, автомобиль марки «Опель» вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. На место ДТП приехала полиция и «скорая помощь», но водитель легкового авто скончался по дороге в больницу от полученных при столкновении травм. Два других пассажира, находившихся в салоне легковушки, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ведется расследование для выяснения обстоятельств произошедшего ДТП, в Единый реестр внесли информацию по факту нарушения ПДД согласно ч.2 статьи 286 УК Украины.

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