Посреди зимы в Одессе начал расцветать чудесный сад

В Одессе в результате аномальной погоды произошло нечто фантастическое: зацвел сад.

Теплая зима, которая наблюдается в Украине в новом году, позволила цветам зацвести раньше намеченного срока.

Зима в этом году бьет рекорды, провоцируя новые аномалии.

В южных областях Украины они фиксируются повсеместно. Так, на территории Ботанического сада при Одесском национальном университете им. Мечникова, на улице стали цвести розы, подснежники, начинают всходить крокусы.

Как говорят специалисты, несмотря на то, что январские подснежники для Одессы являются нормой, обычно, крокусы появляются позже на 2-3 недели.

od-news.com

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