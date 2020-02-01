Под Одессой в последний путь провели погибшего на Донбассе бойца

30 января в Одесской области в последний путь провели Евгения Щуренко, военнослужащего, который погиб, служа на Донбассе.

Траурная церемония прощания с погибшим состоялась в Свято-Николаевском храме, где собрались близкие люди, друзья и все те, кто пожелал почтить память героя нашей страны. Также, прибыли военнослужащие из разных регионов Украины. Процессию сопровождал духовой оркестр.

По главной улице города Килия на руках был пронесен гроб с покойным. Проходившие мимо люди низко склоняли головы.

Известно, что Евгений служил в 28-й отдельной механизированной бригаде. За день до своего дня рождения, 26 января ранним утром, он получил осколочное ранение в голову, от которого скончался. Это произошло в районе Красногоровки (Донецкая область).

od-news.com

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