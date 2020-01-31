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В Одесской области перевернулся грузовик

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В Одесской области перевернулся грузовик

30 января грузовой автомобиль марки «Камаз», который вез удобрения, перевернулся на трассе и перекрыл движение в направлении Одесса-Рени.

Согласно полученной информации, «Камаз» спускался с крутой горы, когда водитель потерял управление своим авто и в результате грузовик лег на бок и перекрыл движение прочим транспортным средствам.

К счастью в этом происшествии обошлось без пострадавших, к тому же груз остался в кузове, и в результате все же попадет к заказчику.

На месте работали сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства произошедшего ДТП.

Стоит заметить, что из-за крутого подъему и поворота на этом участке дороги здесь достаточно часто опрокидываются большегрузы.

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