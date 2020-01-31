В Одессе состоялась необычно хрупкая выставка

В Одессе во Всемирном клубе Одесситов проходит выставка мозаики Ольги Новак "Части целого".

Особенностью данной выставки стали экспонаты, созданные из стекла.

Любуясь пейзажами и натюрмортами, неожиданно становится заметно, из чего это сделано: кафельная плитка, битая столовая посуда,стекла.

"О том, как создаются эти работы, могу рассказывать долго. Материал, из которого создаешь мозаику, тебя же и обучает. Помогает умение видеть целое в частях. Благодарю художницу Ольгу Разинкину, замечательного друга, за помощь в создании ряда работ. Надо сказать, у мозаичника творческий процесс проходит медленнее в разы" - поделилась автор выставки.

Стекло раскрасить так, как хочется, невозможно. Требуется найти такое, которое уже окрашено должным образом. Например, на создание копии "Ирисов" Ван Гога, потребовалось 12 килограммов фрагментов цветного стекла. Для подбора цвета, потребуется потратить колоссальное количество времени.

Автор находит стекла у витражистов, а плитку покупает в строительных магазинах.

Как отметил вице-президент Всемирного клуба одесситов, Евгений Голубовский: "Техника, в которой Оля работает, очень сложная. Мне особенно приглянулся ангел, парящий над городом. Это как раз то, что нам всем нужно".

По материалам: Думская

od-news.com

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