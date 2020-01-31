В Одессе пройдет вечер-реквием в память о Кузьме Скрябине
В Одессе состоится концерт, посвященный дню памяти ставшего легендой украинского рока, исполнителя Кузьмы Скрябина.
2 февраля горожан и гостей Одессы приглашают вспомнить о том, каким был актер, ведущий, певец, продюсер Кузьма Скрябин. В 2020 году отмечается 5 лет с момента трагической смерти, постигшей лидера культовой группы.
На памятном вечере, который организовывается общественной организацией "Платформа Лидеров", при участии ОО "ФРІ Одеса", исполнят популярные хиты Кузьмы Скрябина, в их числе "Мам", "Старі фотографії", "Добряк" и другие.
Также, состоится декламация стихов Андрея Кузьменко.
Желающих побывать на вечере-реквиеме приглашают в ресторан "Мед и пиво" по ул. Черняховского, 4.
Начало мероприятия в 19 часов.
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