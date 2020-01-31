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В Одессе привели в порядок исторический спуск, где мусор копился пятилетие

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В Одессе привели в порядок исторический спуск, где мусор копился пятилетие

В Одессе усилиями коммунальных служб была расчищена одна из самых грязных улиц в центре города - Деволановский спуск.

Из-за большого скопления там заброшенных и полуразрушенных зданий, в которых находят место для ночлега и проживания бездомные, там накопились тонны мусора.

Как рассказали в коммунальщики, уборка территории на Деволановском спуске состоялась в рамках санитарного дня в четверг 30 января.

Сотрудники ЖКС "Порто-Франковский" смогли убрать мусор, давно уже ставший позором данной территории. Мусор здесь стал накапливаться с 2015 года. В тот период произошло обрушение здания завода "Эпсилон" и спуск оказался завален камнями, а также строительным мусором.

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