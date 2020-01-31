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В Одессе подростки оказались причастны к угону автомобиля

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В Одессе подростки оказались причастны к угону автомобиля

В Одессе произошло задержание одессита, привлекавшего подростков к угону машин.

Так, правоохранителями был задержан 23-летний одессит, которого подозревают в ряде угонов. Последний эпизод совершали с ним подростки.

В Суворовский отдел полиции в январе обратился владелец машины марки ВАЗ, заявив об угоне. Он рассказал, что автомобиль был им оставлен на Десантном бульваре, но когда вернулся, авто уже не было.

Когда было проведено расследование, выяснилось, что данное преступление совершили молодые люди 15, 17, 23 лет. Как признались злоумышленники, автомобиль был ими продан на запчасти.

Как выяснили полицейские, задержанный 23-летний одессит, причастен к двум аналогичным инцидентам. Они были им совершены в декабре 2019 года.

Задержанным готовятся сообщить о подозрении по ч.2, ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

По словам задержанного, угон осуществлялся только тех авто, у которых не были заперты двери.

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