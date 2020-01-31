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В Одессе начнут выписывать внушительные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

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В Одессе начнут выписывать внушительные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
В Одессе, как и в других местах Украины в случае возникновения пожаров, ответственные за пожарную безопасность лица, будут нести серьезную ответственность.
Кабмин Украины решил ужесточить меры за нарушения требований пожарной безопасности, за ложные вызовы медиков, спасателей, полиции.
О том, что введут новые меры, сообщил на своем телеграм-канале премьер-министр страны Алексей Гончарук.
За нарушения требований пожарной безопасности, вследствие чего произошли аварии или другие события с тяжелыми последствиями, введена уголовная ответственность.
Нарушителям грозят штрафы, которые в 60 раз, а иногда и выше, превышают те, которые были до этого.
Теперь, минимальный штраф за нарушение техники безопасности составляет 510 гривен. Ранее это было всего 8,50 гривен для граждан, и 34 гривны для лиц, занимаемых должность.
Максимальный размер штрафа составляет 8500 гривен. До этого граждане максимально оплачивали 119 гривен, а должностные лица - 170 гривен.

 

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