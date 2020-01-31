Пострадавшие при пожаре в Одесском колледже проходят тренинги и реабилитацию

Для всех тех, кто оказался в эпицентре страшных событий 4 декабря 2019 года, находясь в колледже экономики, права и гостиничного бизнеса, этот день не прошел бесследно.

Как студенты, так и преподавательский состав с того времени успели пройти диагностику, посещают тренинги психологической реабилитации. Это поможет нормализовать жизнь людей, переживших пожар в доме Асвадурова.

На одном из таких занятий шла речь о том, как вести себя в тех ситуациях, когда жизни угрожает опасность, как можно облегчить переживание трагедии.

Об этом стало известно из сообщения, оставленного пресс-центром Одесской Облгосадминистрации: "Предоставление помощи и поддержки всем пострадавшим является первоочередной задачей. План мер по реабилитации состоит из живого диалога между пострадавшими и экспертами".

Подчеркивается, что только сотрудничая с психологом, люди смогут вернуться к нормальной жизни.

Поддержку пострадавшим оказывают также спасатели, психологи из системы образования, здравоохранения, социальных служб по делам семьи и детей.

od-news.com

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