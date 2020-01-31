Ночью в Одессе от огня пострадали четыре автомобиля

В Одессе в ночь на 30 января на парковке возле дома сгорели сразу четыре автомобиля.

Это произошло во Втором Розумовском переулке примерно около 02:00 ночи. Там были замечены четыре горящих автомобиля, и свидетели происшествия сразу вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь может перейти на стоявшие рядом другие автомобили, но, к счастью, пламя удалось полностью ликвидировать.

В результате пожара от огня пострадали четыре машины. Сейчас проводят расследование для установления причины появления возгорания и размера материального ущерба.

По материалам: УСИ

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...