Ночью в Одессе от огня пострадали четыре автомобиля
В Одессе в ночь на 30 января на парковке возле дома сгорели сразу четыре автомобиля.
Это произошло во Втором Розумовском переулке примерно около 02:00 ночи. Там были замечены четыре горящих автомобиля, и свидетели происшествия сразу вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь может перейти на стоявшие рядом другие автомобили, но, к счастью, пламя удалось полностью ликвидировать.
В результате пожара от огня пострадали четыре машины. Сейчас проводят расследование для установления причины появления возгорания и размера материального ущерба.
По материалам: УСИНовости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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