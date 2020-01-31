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Чемпионом Украины по стрельбе среди юниоров стал одессит

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Чемпионом Украины по стрельбе среди юниоров стал одессит

Одессит Данил Неделько, являющийся воспитанником Одесской областной организации ФСТ "Динамо", завоевал первенство на Всеукраинском чемпионате по стрельбе из лука в категории "юниоры".

Спортивное мероприятие состоялось в Харькове. Одессит победил в дисциплине "Блочный лук", о чем стало известно из сообщения, которое опубликовали представители регионального отделения Национального олимпийского комитета Украины.

За свой титул, Данилу пришлось сражаться с харьковчанином Андреем Кимом. Во время решающего выстрела, одессит смог попасть точно в "яблочко", а его соперник в "девятку".

У Данила это не первое завоевание в рамках национальных соревнований. Так, во время летнего чемпионата Украины в 2019 году он в миксте завоевал второе место, и третье место ему было отдано при проведении личного турнира.

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