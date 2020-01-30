В Одесской области продолжают бороться с игорным бизнесом

Сотрудники СБУ выявили в Одесской области несколько подпольных игорных заведений.

Одно такое казино находилось в поселке Великодолинское, еще две расположились в г.Черноморске на ул.Александрийской и ул.Парусной. Чтобы не привлекать ненужное внимание со стороны полиции, эти заведения работали исключительно ночью.

Согласно результатам расследования, там было организовано онлайн-казино, клиенты которого получали доступ при помощи паролей. Также удалось установить создателя этих заведений, которым оказался житель Украины 31 года.

В процессе обыска правоохранители изъяли 9 телевизоров, 14 планшетов, видеорегистраторы, компьютеры и тетради с записями, доказывающими нарушение закона.

По материалам: Думская

od-news.com

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