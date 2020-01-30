В Одессе вспоминали борцов за независимость Украины

В день 102-й годовщины сражения под Крутами, в Одессе прошло торжественное мероприятие - 29 января одесситы почтили память тех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости Украины.

Молодежь, представители общественных организаций и официальных структур, почтили память героев нашей страны, возложив цветы у мемориальной доски Юрию и Ивану Липам.

За день до этого курсанты Одесской военной академии у памятника Дюку де Ришелье почтили память Героев Крут, приняв участие во флешмобе. 400 человек выстроились таким образом, чтобы образовалось слово "Крути" (укр. яз.) и зажгли фонарики.

Известно, что будучи такими же курсантами, молодые патриоты своей страны в 1918 году смогли остановить наступление красноармейцев, хотя враг превышал их по своей численности в 10 раз.

od-news.com

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