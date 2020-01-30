В Одессе уже можно оценить работу мобильного приложения Odessa Guide

Мобильное приложение, предназначенное для гостей солнечной Одессы, уже можно опробовать в тестовом режиме.

О работе приложения Odessa Guide стало известно в ходе заседания туристического совета при Одесской облгосадминистрации. По словам заместителя руководителя ОГА Дениса Ванаша, в приложении есть все туристические зоны, позволяющие разделить поток туристов, которые приезжают в наш регион.

В частности, он подчеркнул, что установив на мобильный телефон Odessa Guide, можно будет отследить то место, где человек сейчас находится и просмотреть его на карте. Это позволит легко найти интересные для гостей города места. О каждом туристическом месте размещена краткая информация. Кроме того, есть возможность почитать последние новости из сферы туризма и узнать о ближайших событиях, которые смогут заинтересовать гостей Одессы.

"Эта программа является прекрасной возможностью узнать Одесскую область, разработав свой собственный туристический маршрут. С этим приложением Вам не страшно заблудиться, ведь в таком случае Вы сможете открыть для себя еще больше интересного, неповторимого, незабываемого для себя", - сообщил Денис Ванаш.

Приложение всё еще на стадии доработки, но протестировать его функции каждый желающий может уже сейчас, скачав приложение для телефонов на базе Android или iOS.

Фото: odessa.dozor.ua

od-news.com

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