В Одессе собирают средства на оборудование, необходимое для жизни недоношенных детей

Усилиями волонтеров из благотворительного фонда "Корпорация монстров", проходит сбор средств на покупку такого аппарата, как пульсоксиметр. Он нужен для того, чтобы постоянно наблюдать за состоянием недоношенных детей, а также детей, у которых имеются патологии.

Об этом сообщила руководитель БФ "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова.

Она опубликовала фотографию, где запечатлена заведующая отделением патологии новорожденных с недавно появившимся на свет малышом: "Это Марина Анатольевна и один из наших подопечных. Отделение ежегодно принимает, и в прямом смысле возвращает к жизни сотни новорожденных малышей, пришедших в этот мир раньше срока или с какими-то заболеваниями. К сожалению, некоторые патологии очень тяжелые и малыши в отделении находятся длительное время. Таким пациентам нужно проводить по несколько раз в день, а иногда и круглосуточно мониторинг сатурации (насыщение крови кислородом). Для этого нужно либо брать кровь на анализ, либо пользоваться пульсоксиметрами".

Сейчас открыт сбор на приобретение трех этих аппаратов. Однако, их стоимость настолько высока, что волонтеры надеются приобрести хотя бы еще один.

Помощь для одесских малышей, рожденных преждевременно или с патологиями, можно оказать, переведя соответствующую сумму на сайте monstrov.org. Те благотворители, кому удобно перевести деньги по карте, могут сделать перевод средств на счет 5169 3305 1608 8389 с пометкой "пульсоксиметр для малышей".

od-news.com

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