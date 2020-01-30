В Одессе обокрали инкассаторов: подробности

29 января в утренние часы на Черемушках трое вооруженных неизвестных ограбили инкассаторов.

Согласно полученной информации, водитель, находившийся за рулем инкассаторской машины, ждал своего напарника, отправившегося за деньгами. В это время из автомобиля, припаркованного рядом с ним, вышли трое неизвестных и выстрелили в автомобиль. Водитель спешно покинул салон, после чего грабители угнали инкассаторский транспорт, в котором находилось 700000 грн. Автомобиль уже без денег бросили в нескольких кварталах от места преступления.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность преступников и задержать их. Арест двух участников произвели в центре Одессы, третьего обнаружили в Суворовском районе. Все задержанные являются местными жителями возрастом 27-28 лет. Теперь решается вопрос о мере пресечения, а за данное преступление задержанным грабителям грозит тюремное заключение на срок до15 лет.

od-news.com

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