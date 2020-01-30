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В Одессе из-за опасного вируса будут контролировать «7- километр»

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В Одессе из-за опасного вируса будут контролировать "7- километр"
В Одессе в результате активного распространения опасного вируса, применяют соответствующие меры, в число которых входит взятие на контроль крупнейшего промрынка "7-го километра".
Не секрет, что на промышленном рынке работает много жителей, приехавших из Китая.
Решение о том, что необходимо усилить контроль, было принято в процессе заседания внеочередной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Как сказала Оксана Рогунец-Сорочан, и.о. руководителя департамента охраны здоровья ОГА, для Одессы и Одесской области разработали соответствующий план проведения превентивных мер.
Рекомендуется руководству рынка разработать в оперативном порядке план действий, направленных на профилактику. Должно быть выделено помещение, куда можно будет помещать больных до того, как их направят в медучреждение, и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

 

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