В Одессе из-за опасного вируса будут контролировать «7- километр»

В Одессе в результате активного распространения опасного вируса, применяют соответствующие меры, в число которых входит взятие на контроль крупнейшего промрынка "7-го километра".

Не секрет, что на промышленном рынке работает много жителей, приехавших из Китая.

Решение о том, что необходимо усилить контроль, было принято в процессе заседания внеочередной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Как сказала Оксана Рогунец-Сорочан, и.о. руководителя департамента охраны здоровья ОГА, для Одессы и Одесской области разработали соответствующий план проведения превентивных мер.

Рекомендуется руководству рынка разработать в оперативном порядке план действий, направленных на профилактику. Должно быть выделено помещение, куда можно будет помещать больных до того, как их направят в медучреждение, и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

od-news.com

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