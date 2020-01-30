Пожарные Одессы ищут средства защиты и технику

В Одессе после трагедии, которая произошла 4 декабря 2019 года в колледже экономики, права и гостиничного бизнеса, выявлены вопиющие проблемы, связанные с организацией пожарной службы ГСЧС.

Как вспоминают тот трагичный день очевидцы, у пожарных, которые прибыли к месту смертельного пожара, отсутствовали специальные приспособления, в том числе тенты, батуты. Вода сочилась из изношенных пожарных шлангов, в том числе был и лопнувший шланг.

На пожар спасатели прибыли в автомобилях марки ЗИЛ-130. Данная модель давно уже не отвечает нормам и требованиям пожарной службы.

Экстремальные условия, в которых работают пожарные, выявляют и такие проблемы, как обмундирование наших спасателей. Одесситы приносили к месту трагедии одежду, в которую переодевались огнеборцы. Для них предприниматели стали приобретать специальные берцы, так как ребята находились в воде во время спасательной операции и у них промерзали ноги.

Что касается защитной одежды, то она пошита в основном из брезента, который намокает, в морозы не спасает от холода.

Одесситами принято решение своими силами заниматься городской пожарной службой. Так, Анатолием Кавуном, создателем социальной платформы "Доброе дело", был составлен перечень необходимого оборудования, которое используется в развитых странах. Будет осуществляться покупка образцов, для того, чтобы показать государству, какие есть варианты, чтобы сертифицировать и закупать лучшее.

Также, прозвучало предложение о создании Городского ХАБа Службы спасения. В рамках проекта хотят создать музей пожарной части, организовывать лекции для детей о том, как себя правильно вести на пожарах и в случаях возникновения экстренных ситуаций. Оборудование мини-спортзала, гаража для нескольких видов техники, раздевалки с различной экипировкой. И в целом, хотят сделать так, чтобы помогать пожарным было престижно.

По материалам: Одесская жизнь

od-news.com

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