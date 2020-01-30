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На зимнем курорте в Карпатах пострадал одессит: подробности

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На зимнем курорте пострадал одессит: подробностиЛыжник, приехавший из Одессы, был травмирован, когда отдыхал на зимнем курорте в Карпатах, покоряя лыжную трассу.

Об этом инциденте стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

В пресс-службе сообщили о том, что 28 января, во время катания на лыжной трассе горы Тростян, получил травмы 43-летний турист, приехавший из Одессы.

У лыжника медики диагностировали травму ноги.

Прямо на горе пострадавшему была оказана домедицинская помощь, после чего спасатели спустили человека к подножию горы, и передали его прибывшим к месту инцидента медикам.

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