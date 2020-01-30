Из Одессы по всему миру: одесский муниципалитет введет систему «Почетных консулов»
Для того, чтобы на международной арене повысить престиж Южной Пальмиры, Одесским муниципалитетом инициируется создание системы "Почетных консулов". Они будут называться "Амбассадорами Одессы".
Об этом в ходе заседания исполнительного комитета сообщил Александр Тиховский, директор Департамента международного сотрудничества и маркетинга.
Амбассадоры будут представлять Одессу в разных городах мира. Это могут быть как граждане Украины, так и иностранные граждане.
Кандидатуры будут рассмотрены спецкомиссией, куда войдут госслужащие, депутаты горсовета, представители общественных организаций.
У кандидатов будут рекомендательные письма от каких-либо структур или организаций.
Амбассадорами могут выступить деятели культуры, науки, бизнеса.
Каждая из кандидатур будет рассмотрена отдельно.
Амбассадоры появятся в городах-побратимах, а также городах-партнерах Одессы.
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