Жительнице Одесской области не удалось избежать правосудия

Жительница Арцизского района Одесской области 48 лет решила избежать наказания за совершенное преступление. Ее обвинили с краже, но, чтобы уйти от уголовной ответственности, сразу после передачи дела в суд она решила сбежать.

Поэтому она направилась в г.Белгород-Днестровский, который расположен в 75 км. от родного дома, где сменила фамилию мужа, вернув свою девичью, затем познакомилась с местным жителем и начала жить с ним совместно.

Также ей удалось устроиться на работу на местный рынок. Однако правоохранителям удалось найти беглянку и задержать ее. Теперь в отношении нарушительницы начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины, за это женщины грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.

По материалам: Думская

od-news.com

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