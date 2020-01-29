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В Одесской области грабители напали на семейную пару

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В Одесской области грабители напали на семейную пару

27 января в Вилково пятеро неизвестных решили ограбить семейную пару. Поэтому они проникли в их дом, расположенный на ул.Первомайской, оставив одного сторожить вход. Внутри грабители напали на семейную пару, связали их и принялись избивать, требуя рассказать, где в доме спрятаны деньги и прочие ценные вещи.

К счастью, возвращался домой их сын и, увидев у ворот подозрительного человека, принялся звать на помощь. Злоумышленники бросились бежать, успев прихватить с собой лишь несколько ювелирных изделий.

Сейчас правоохранители расследуют это разбойное нападение и пытаются установить личность преступников.

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