В Одессе поселок Котовского в среду обесточат: список адресов

В Одессе в среду 29 января многим жителям города отключат на весь рабочий день электроэнергию.

Отключения будут связаны с необходимостью проведения запланированных компанией "Одессаоблэнерго" ремонтов электрических сетей.

Основной частью отключений электроэнергии станет Суворовский район - поселок Котовского.

Что касается остальной части города, то там будут точечные выключения света на время проведения аварийных работ.

Ниже представлен список адресов, где с 9:00 до 17:00 у потребителей не будет электроснабжения:

1-й Орловский переулок 2, 4, 6

10-я Линия в жилмассиве 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34А, 29А, 35А, 32, 33, 34, 35, 37

11-я Линия в жилмассиве 25, 33Б, 27, 31, 26а, 28А, 28, 29, 33а, 33В, 35, 33, 26

13-я Линия в жилмассиве 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

15-я Линия в жилмассиве 1, 3, 5, 7, 9

19-я Линия в жилмассиве 1, 2, 3

2-й Воронежский переулок 1

25-я Линия в жилмассиве 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-я Линия в жилмассиве 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-я Линия в жилмассиве 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-я Линия 9

28-я Линия в жилмассиве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8/2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-я Линия в жилмассиве 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5/2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

30-я Линия в жилмассиве 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

32-я линия 1, 9, 11а, 16/1, 10, 10А, 11, 12, 14, 16, 4а

33-я линия 2, 3

40-летия Обороны Одессы улица 8

Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 13А, 25, 39А, 18А, 43А, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 41

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 8_2, 20а, 16, 20, 12а

Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55

Героев обороны Одессы улица 14, 22, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Давида Ойстраха улица 7А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18

Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18

Днепровская улица 108

Добровольского проспект 151/1, 151/2, 71, 75А, 63, 120, 132, 124, 122, 134, 136, 151/1, 128, 130, 139, 83, 79А, 118, 77А, 96, 147/1, 147/2, 143, 149/3, 149/4, 149/1, 73А, 139 А, 149/2, 75, 155, 123, 67, 125, 127, 129, 81А, 92, 138, 109, 109А, 145, 107, 105, 111, 65, 141, 153, 151/4, 151/3, 131, 97, 95, 99, 101, 93, 85, 87, 89, 69

Жолио-Кюри улица 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 37а, 31_2, 31а, 31Б, 31/1, 60, 33а/c, 31г, 33а/с524, 44А, 32а/с, 31Е, 62, 31д

Ильфа и Петрова улица 15, 19, 13А, 11А, 13, 17

Ильичёвка

Полностью

С 09:00 по 17:00

Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114

Крымская улица 62, 64, 72А, 63, 66, 70, 80, 82

Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 129, 131, 133, 135, 161а, 113а, 137, 167б, 155А, 147а, 139г, 99а, 107а, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 167

Марсельская улица 1, 26

Махачкалинская улица 9, 10, 11, 4а, 6

Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 35а, 11, 42а, 33а, 47а, 48а, 12а, 23а, 31а, 22а, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

Паустовского улица 31/1, 29

Педагогическая улица 46А, 46

переулок Ивана Франко 73А

Семена Палия улица 94, 108, 118, 84/2, 96

Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18

Тульская улица 1, 3а, 3, 13

По материалам: blackout.today/blackouts/ 2020 .01.29

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...