В Одессе побывала бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун

В Одессу приезжала на допремьерный показ украинской комедии "Наши котики" бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Она приехала для того, чтобы презентовать новое кино вместе со своим супругом. Известно, что она стала сопродюссером кинокомедии.

Многие придерживаются мнения, что юмор является эффективным способом борьбы со стрессом. Супрун по этой причине призвала зрителей смеяться, глядя опасности в лицо и война не повод отменять веселье.

На мероприятии Супрун сделала селфи вместе со всеми присутствующими, после этого она прокричала патриотический лозунг против Путина, а зал зааплодировал и поддержал её.

Фильм рассказывает о войне, военных буднях военнослужащих. В нем много места отведено юмору, в том числе и черному. Героями фильма стали настоящие участники АТО, некоторые играли самих себя. "По фильму вы слышали, что мне на форму собирал весь театр, а на броник - актриса Ирма Витовская. Так и было. И я снимался, как раз в своем боевом обмундировании", рассказал на допремьерном показе один из "котиков" Дмитрий Тубольцев. Он до войны был актером одного из киевских театров.

Примечание: "Котиками" называли отправившихся в 2014 году на фронт добровольцев.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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