В Одессе обнаружили подпольное казино

28 января в Одессе разоблачили еще одно подпольное казино, которое было замаскировано под лотерею.

В рамках уголовного производства в помещении, расположенном на ул.Средняя правоохранители и работники прокуратуры провели обыск. В результате этого было установлено, что под видом распространения лотереи там работает игорное заведение. В результате было конфисковано 10 системных блоков, чековый аппарат, информационный накопитель, черновые записи, в которых содержались записи расчетов, и прочую документацию.

Теперь начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 203-2 УК Украины. Расследование продолжается, сейчас пытаются установить организаторов этого незаконного игорного бизнеса.

od-news.com

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