Ограбление квартиры в Одессе: подробности

Пока одессит наслаждался отпуском, его квартиру ограбил житель Киевской области.

В ходе санкционированных судом обысков в квартирах людей, попадавших в поле зрения правоохранителей, удалось обнаружить похищенное имущество. В жилье, которое снимал житель Киевской области 37 лет, обнаружили отмычки и прочие инструменты для повреждения замков, а также похищенные вещи.

О краже заявила соседка потерпевшего, которая присматривала за квартирой во время его отсутствия. Она заметила, что входная дверь открыта, а войдя внутрь, увидела беспорядок, оставленный незваным гостем.

Среди похищенных предметов, найденных в квартире подозреваемого, оказались предметы одежды, два ружья статуэтки, а также грамоты. Общий ущерб, нанесенный злоумышленником, составил примерно 75 тыс. грн.

Задержанный киевлянин признался в краже, теперь на него начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 и ч.1 статьи 262 УК Украины.

По материалам: Зачем

od-news.com

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