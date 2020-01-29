Где в Одессе можно избавиться от крупногабаритного мусора

В Одессе недалеко от трамвайного депо №2 появилась первая площадка, предназначенная для сбора крупногабаритного мусора.

В Одессе хотят создать специальные площадки, куда жители смогут отвозить различный мусор крупных размеров. Первую подобную площадку установили в районе 2-го Полевого переулка в районе трамвайного депо №2. Она поможет одесситам избавиться от старой мебели, бытовой техники и прочего хлама, который часто выставляют возле контейнеров, предназначенных для бытового мусора.

Вскоре стоит ожидать появление еще несколько подобных площадок на территории Одессы.

od-news.com

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